Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...



- Valilik: “Bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında uyarılmıştır”

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valiliği’nden denetimler sırasında kameralara yansıyan ve sosyal medyada, “Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 TL cezayı yiyince ağzını bozdu” şeklindeki haberler üzerine açıklama yapıldı. Olayın tüm yönleriyle incelendiği aktarılan açıklamada, “Başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır” denildi.

İstanbul Valiliği’nden Arnavutköy’de denetimler sırasında kameralara yansıyan ve sosyal medyada “Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 TL cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu videodaki olayın, İstanbul Arnavutköy’de, 14.03.2021 tarihinde yapılan uygulama sırasında yaşandığı anlaşılmıştır. Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu, ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir. Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup; başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yazılması üzerine “Ben böyle devletin” ifadelerini kullanan vatandaşla polis arasında gerilim yaşandı. Özür dileyen vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu ve izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.

Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, “Haram olsun”, “Ben böyle devletin” ifadelerini kullanınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.