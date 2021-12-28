banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir

Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye'den yürek burkan soru: 'Anne yüzüm iyileşecek mi?'

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, hastanede tedavi görüyor. Yüzü ve kafası parçalanan küçük kızın geçirdiği ilk ameliyat öncesi annesine "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu öğrenildi. Anne Ateş'in ise kızına "Ömer Hoca yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın." sözleriyle yanıt verdiği öğrenildi.

Gündem 28.12.2021, 10:44 28.12.2021, 10:49
Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye'den yürek burkan soru: 'Anne yüzüm iyileşecek mi?'

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor.

"YÜZÜM İYİLEŞECEK Mİ?"

Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu, annesinin ise "Ömer Hocamız senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR"

Ülkemizde ilk rahim ve yüz naklini gerçekleştiren aynı zamanda Asiye'nin operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız. İki hafta sonra gelişmeleri değerlendireceğiz ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse müdahalede bulunacağız. Hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.

İŞİNDEN KOVULAN BABASINA YENİ İŞ BULUNDU

Asiye Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan apartman görevlisi baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işe başlatıldı. Dün SGK'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş, Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce fabrikada çalışmaya başlayacak.

SİTE YÖNETİMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan SGK, Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. 2 SGK müfettişi evrakları inceledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8