Peker'le iki kez görüştüğünü söyleyen Özışık'a yalanlama: 80 bin liralık hediyesini neden kabul ettin?

Peker'in video yayınlarında ismi geçen isimlerden Süleyman Özışık, 22 gün sonra hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Peker ile 2 yıl önce görüştüğünü söyleyen Özışık,"Bu görüşmeden bir yıl sonra bu kişi benim cep telefonuma mesaj gönderdi, İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü bir grup olduğunu, tespit ettiğini söyledi. Pek çok kaynağıma, devlet kademesine sordum, bir bulguya rastlamayınca konuyu kapattım. Aynı tarihlerde ağabeyim Hadi Özışık beni aradı, Peker'le Youtube çekimi yapacaktım, Soylu'ya sordum, 'zinhar yapma' dedi diye aktardı. Ben de 'bence de o yayını yapma' dedim. Hadi Özışık, sonraki süreci anlattı kendi yayınında. Benim adım bu meseleye hiç haberim yokken dahil olmuş oldu. Twitter'da beğen ikonuna istemsizce dokunmuş ve beğenmişim. Şimdi buradan beni Sedat Peker'in safına geçtiğim anlamına getirmişler, öyle manşetler atmışlar" ifadelerini kullandı. Özışık ayrıca kendi bildikleri olduğunu ve bunları korkmadan anlatacağını kaydetti.

Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur da, Özışık'ın Twitter hesabından da paylaştığı söz konusu açıklamalarına yanıt verdi. Olur, Özışık'ın kızının 6 Eylül 2020'de gerçekleşen düğününe işaret ederek şunları yazdı:

"Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 ₺ olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin? Ayrıca büyük devasal bir Sedat Peker çelengi vardı. Onun önünde neden ailecek fotoğraf çekildiniz?"

Ne olmuştu?

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilmişti. Peker, Hadi Özışık ile görüşme kaydını yayınlamıştı. Hadi Özışık görüşme sırasında, Soylu ile Süleyman Özışık'ın görüştüğünü söylemişti.

Kaydın yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu.

Hadi Özışık da 9 Haziran'da yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmişti.