Pazarlar kuruldu, fiyatlar nasıl?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 8 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da açık olacak semt pazarlarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı pazar yerleri genelgesine göre 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günlerinde İstanbul'da bazı semt pazarları açık olacak. Peki, 8 Mayıs Cumartesi pazarlar açıldı mı? İstanbul'da bugün hangi pazarlar açık? İşte bugün İstanbul'da açık olan pazar yerleri...

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ PAZARLAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı 4 Mayıs 2021 tarihli pazar yerleri genelgesinde yer alan ifadelere göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

PAZARLARDAN İZLENİMLER

Pazarların açılmasına sevinen vatandaşlar alışverişe akın etti. Ancak bazı ürünler çok uygun fiyatlara olsa da büyük çoğunluğu halden gelen fiyat sebebiyle yüksekti. Pazarları uygun fiyatlar sebebiyle tercih eden halk bu durum karşısında hayalkırıklığına uğradı.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası 8 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da açık olan semt pazarlarını paylaştı. İşte İstanbul'da bugün açık olan pazar yerleri listesi:

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

Arnavutköy Perşembe Pazarı,

Haraççı Cuma Pazarı,

Boğazköy Cuma Pazarı,

Bolluca Cumartesi Pazarı,

Durusu Cumartesi Pazarı,

Hadımköy Cumartesi Pazarı,

Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

Arnavutköy Cumartesi Pazarı,

Boğazköy Pazar Pazarı,

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

Arnavutköy Pazar Pazarı,

Avcılar

Firüzköy Pazartesi Pazarı,

Üniversite Salı Pazarı,

Merkez Çarşamba Pazarı,

Gümüşpala Perşembe Pazarı,

Yeşilkent Perşembe Pazarı,

Tahtakale Perşembe Pazarı,

M.K.Paşa Cuma Pazarı,

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,

Firüzköy Cumartesi Pazarı,

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,

Yeşilkent Pazar Pazarı,

Bahçelievler

Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı,

Kocasinan Cuma Pazarı,

Yenibosna Cumartesi Pazarı,

Zafer Mahallesi Pazar Pazarı,

Şirinevler Pazar Pazarı,

Bağcılar

Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,

Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,

Demirkapı Cuma Pazarı,

Yıldıztepe Cuma Pazarı,

Evren Cumartesi Pazarı,

Yüzyıl Cumartesi Pazarı,

Göztepe Cumartesi Pazarı,

Barbaros Cumartesi Pazarı,

Yavuzselim Cumartesi Pazarı,

Güneşli Pazar Pazarı,

Bakırköy

Osmaniye Salı Pazarı,

Yeşilköy Çarşamba Pazarı,

Yenimahalle Perşembe Pazarı,

Çırpıcı Cumartesi Pazarı,

Şenlikköy Pazar Pazarı,

Başakşehir

Kayaşehir Pazartesi Pazarı,

Güvercintepe Pazartesi Pazarı,

Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,

Şahintepe Salı Pazarı,

Güvercintepe Çarşamba Pazarı,

Başakşehir Perşembe Pazarı,

Ziya Gökalp Cuma Pazarı,

Kayaşehir Cuma Pazarı,

Merkez Cumartesi Pazarı,

Bahçeşehir Cumartesi Pazarı,

Bayrampaşa

Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı,

Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı,

Altıntepsi Perşembe Pazarı,

Yıldırım Cuma Pazarı,

Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı,

Beşiktaş

Arnavutköy Salı Pazarı,

Levent Salı Pazarı,

Ortaköy Çarşamba Pazarı,

Ulus Perşembe Pazarı,

Dikilitaş Perşembe Pazarı,

Cumartesi Cumartesi Pazarı,

Beylikdüzü

İhlas Marmara Salı Pazarı,

Beylik Pazar Pazarı,

Yakuplu Perşembe Pazarı,

Gürpınar Cuma Pazarı,

Organik Pazar Cumartesi Pazarı,

Yakuplu Pazar Pazar Pazarı,

Kavaklı Pazar Pazarı,

Beyoğlu

Arabacılar Pazartesi Pazarı,

Kulaksız Salı Pazarı,

Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı,

Piyale Paşa Perşembe Pazarı,

Bademlik Perşembe Pazarı,

Kasım Paşa Cuma Pazarı,

Örnektepe Cumartesi Pazarı,

Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı,

Çıksalın Pazar Pazarı,

Büyükçekmece

Tepecik Pazartesi Pazarı,

Dizdariye Salı Pazarı,

Güzelce Çarşamba Pazarı,

Muratçeşme Çarşamba Pazarı,

Türkoba Perşembe Pazarı,

Tepecik Perşembe Pazarı,

Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı,

Kumburgaz Cuma Pazarı,

Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı,

Mimarsinan Cumartesi Pazarı,

Çakmaklı Cumartesi Pazarı,

Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı,

Çatalca

Merkez Perşembe Pazarı,

Esenler

Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı,

Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı,

M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı,

Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı,

Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı,

Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı,

Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı,

Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı,

Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Namık Kemal Cumartesi Pazarı,

Oruç Reis Pazar Pazarı,

Havaalanı Pazar Pazarı,

Esenyurt

Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı

Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı,

İncirtepe Açık Perşembe Pazarı,

Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı,

Kıraç Açık Cuma Pazarı,

Orhangazi Açık Cuma Pazarı,

Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı,

Örnek Açık Cumartesi Pazarı,

Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı,

Eyüp

Yeşilpınar Pazartesi Pazarı

Silahtar Salı Pazarı,

Kemerburgaz Salı Pazarı,

Topçular Salı Pazarı,

Karadolap Çarşamba Pazarı,

Rami Perşembe Pazarı,

Göktürk Perşembe Pazarı,

Esentepe Perşembe Pazarı,

Otakçılar Perşembe Pazarı,

İslambey Cuma Pazarı,

Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı,

Yeşilpınar Cumartesi Pazarı,

Güzeltepe Cumartesi Pazarı,

Defterdar Cumartesi Pazarı,

Alibeyköy Pazar Pazarı,

Akşemsettin Pazar Pazarı,

Fatih

Unkapanı Pazartesi Pazarı,

Karagümrük Pazartesi Pazarı,

Şehremini Salı Pazarı,

Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı,

Gaziosmanpaşa

Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

500 Evler Salı Pazarı,

Karayolları Salı Pazarı,

Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı,

Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı,

Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı,

Küçükköy Cumartesi Pazarı,

Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı,

Dörtyol Pazar Pazarı,

Güngören

Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı,

Gençosman Pazartesi Pazarı,

Gençosman Salı Pazarı,

Haznedar Merkez Perşembe Pazarı,

Merkez Cuma Pazarı,

Tozkoparan Cumartesi Pazarı,

Merter Pazar Pazarı,

Güneştepe Pazar Pazarı,

Kağıthane

Gürsel Pazartesi Pazarı,

Çeliktepe Pazartesi Pazarı,

Hamidiye Pazartesi Pazarı,

Nurtepe Çarşamba Pazarı,

Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı,

Gazhane Cuma Pazarı,

Gültepe Cuma Pazarı,

Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı,

Seyrantepe Pazar Pazarı,

Sarıyer

Demirciköy Pazartesi Pazarı

Reşitpaşa Salı Pazarı,

Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı,

Bahçeköy Kemer Salı Pazarı,

Zekeriyaköy Salı Pazarı,

Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı,

Bahçeköy Çarşamba Pazarı,

Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı,

Ömürtepe Perşembe Pazarı,

Koru Perşembe Pazarı,

Çayırbaşı Cuma Pazarı,

Yeniköy Cuma Pazarı,

Kilyos Cuma Pazarı,

İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı,

Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı,

Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı,

Kasapçayırı Cumartesi Pazarı,

Fsm Mahallesi Pazar Pazarı,

Bağlar Mevkii Pazar Pazarı,

Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı,

Uskumruköy Pazar Pazarı,

Kocataş Pazar Pazarı,

Silivri

Pazartesi Pazartesi Pazarı,

B.Çavuşlu Salı Pazarı,

Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı,

Ortaköy Çarşamba Pazarı

Değirmenköy Çarşamba Pazarı,

Perşembe Perşembe Pazarı,

Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı,

Kavaklı Cuma Pazarı,

Çanta Cumartesi Pazarı,

Selimpaşa Pazar Pazarı,

Sultangazi

Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı,

Habipler Mh Pazartesi Pazarı,

Gazi Mahallesi Salı Pazarı,

Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı,

Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı,

Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı,

Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı,

Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı,

Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı,

50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı,

Zübeydehanım Pazar Pazarı,

Şişli

Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı,

Okmeydanı Salı Pazarı,

Cin Deresi Çarşamba Pazarı,

Fulya Çarşamba Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı,

Kuştepe Cumartesi Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı,

Halide Edip Cumartesi Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı,

Mecidiyeköy Pazar Pazarı,

Zeytinburnu

Gökalp Mahallesi Salı Pazarı,

Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Sümer Mahallesi Pazar Pazarı,

Küçükçekmece

Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı,

İnönü Pazartesi Pazarı,

Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı,

Yeşilova Salı Pazarı,

Tevfikbey Çarşamba Pazarı,

Halkalı Çarşamba Pazarı,

Yarımburgaz Çarşamba Pazarı,

Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı,

Kanarya Perşembe Pazarı,

Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı,

Fatih Cuma Pazarı,

M.Akif Cuma Pazarı,

Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı,

Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı,

İnönü Cumartesi Pazarı,

Organik Pazar Pazarı,

Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı,

Atatürk Pazar Pazar Pazarı,

ANADOLU YAKASI

Ataşehir

Yenişehir Cumartesi Pazarı,

Örnek Pazar Pazarı,

Küçükbakkalköy Pazar Pazarı,

Beykoz

Paşabahçe Pazartesi Pazarı,

Paşabahçe Perşembe Pazarı,

Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı,

Çavuşpaşa Pazar Pazarı,

Çekmeköy

Ömerli Pazartesi Pazarı,

Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı,

Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı,

Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı,

Kadıköy

Göztepe Pazartesi Pazarı,

Acıbadem Perşembe Pazarı,

Erenköy Perşembe Pazarı,

Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı,

Fikirtepe Cuma Pazarı,

Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı,

Kartal

Hürriyet Salı Pazarı,

Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı,

Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı,

Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı,

Topselvi Pazar Pazarı,

Maltepe

Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

Gülensu Çarşamba Pazarı,

Küçükyalı Perşembe Pazarı,

Aydınevler Cumartesi Pazarı,

Zümrütevler Cumartesi Pazarı,

Esenkent Cumartesi Pazarı,

Fındıklı Pazar Pazarı,

Pendik

Esenyalı Pazartesi Pazarı,

450 Konutlar Pazartesi Pazarı,

Pendik Cumartesi Pazarı,

Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı,

Aydos Cumartesi Pazarı,

Kavakpınar Pazar Pazarı,

Sancaktepe

Veysel Karani Salı Pazarı,

Akpınar Salı Pazarı,

Yenidoğan Çarşamba Pazarı,

Eyüp Sultan Cuma Pazarı,

Uysal Cumartesi Pazarı,

Sultanbeyli

Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı,

Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı,

Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı,

Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,

Tuzla

İstasyon Pazartesi Pazarı,

Aydınlı Salı Pazarı,

Aydıntepe Çarşamba Pazarı,

Yayla Perşembe Pazarı,

Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı,

Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı,

Konaşlı Pazar Pazarı,

Tuzla Merkez Pazar Pazarı,

Ümraniye

Hekimbaşı Pazartesi Pazarı,

Acısu Pazartesi Pazarı,

Çamgaz Pazartesi Pazarı,

Esenkent Salı Pazarı,

İnkılap Salı Pazarı,

Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı,

Kemerdere Çarşamba Pazarı,

Tatlısu Çarşamba Pazarı,

Ademyavuz Perşembe Pazarı,

Armağanevler Perşembe Pazarı,

Kazım Karabekir Cuma Pazarı,

Esenşehir Cuma Pazarı,

Çakmak Cuma Pazarı,

Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı,

Kocatepe Cumartesi Pazarı,

Atakent Pazar Pazarı,

Dudullu Pazar Pazarı,