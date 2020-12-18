Osman Kavala'nın tutukluluğu sürecek

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Kavala'nın avukatları da yer aldı.

Duruşmada izleyici olarak Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, Polanya ile İsviçre'nin Başkonsolosları, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Norveç ve Hollanda Başkonsolosluklarının temsilcileri katıldı. Duruşmada izleyici olarak CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

"SUÇLAMALAR ÇELİŞKİLİ HALDEDİR"

Tutuklu sanık Osman Kavala ifadesinde üzerine atılı suçlamaların hiçbirinin olgusal bir temele dayanmadığını öne sürerek “Bu suçlamalar dünya görüşüm ve yürüttüğüm faaliyetlerle taban tabana zıt. Üzerime atılı casusluk suçlamasının kolay olmadığı fark edilmiş olacak ki iddianamede suçun nasıl oluştuğuna dair Gezi Parkı olayları anlatılmış. Talimatım altında çalışan insanlarla Gezi Parkı olaylarını yönettiğim şeklinde fantastik bir kurgu vardı. Benim, Gezi Parkı olaylarını önceden bildiğime, hükümeti devirmeye çalıştığıma dair hiçbir delil olmamasına karşın bu suçlamalar yapılmış. Suçlamalar, olgusal gerçeklerden kopuk ve çelişki halindedir" şeklinde konuştu.

"BARKEY İLE LOKANTADA TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"

Kavala, “Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım. Ordunun siyasete karışmasını eleştirdim. Gülenci örgüt ile irtibatım olmadı. Hayat görüşüm buna izin vermez. Yurtdışı seyahatlerimde görüştüğüm kişiler bellidir. Henri Barkey ile süreklilik arz eden bir irtibatım olmadı. 2016 yılında bir lokantada tesadüfen karşılaşmamız dışında hiçbir görüşmemiz hatta telefon konuşmamız olmadı" diye konuştu.

"TUTUKLU OLMAM İŞKENCE HALİNE GELDİ"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki verdiği beraat kararına değinen Kavala “ Açık Toplum Vakfı faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürüttü. Bu vakfın yönetiminde olarak ben de faaliyetlerden sorumluyum ancak tek başıma karar almadım. Beraat ve tahliye kararlarına karşı yıllardır tutuklu olmam işkence haline geldi" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Kavala'nın savunma yapmasının ardından tanıklar dinlendi. Tanık Bayram Sinkaya, 15 Temmuz günü Büyükada'da bir çalıştay yaptıklarını, Henri Barkey'le orada tanıştıklarını söyledi. Tanık Sinkaya, darbe girişimi olduktan sonra da çalıştaya devam edip etmeme konusunda kısa bir konuşma yaptıklarını belirtti. Tanık Sinkaya, Osman Kavala'yı tanımadığı için çalıştayda görmediğini de ifade etti.

"DARBE GİRİŞİMİNİ HENRİ'DEN ÖĞRENİNCE ÇOCUKLARI ÖNCEDEN AMERİKAYA GÖNDERDİK"

Tanık Cem Fadıl Bozkurt ise beyanında darbe girişiminden sonra İshak Alaton'u hastalığı nedeniyle aradığını ifade ederek “Alaton bana Cuma günü nerede olduğumu sorduğunda, darbe girişiminden haberim olmadığını söyledim. Bana çocuklarının Amerika'ya gittiğini söyledi. Kendisinin neden gitmediğini sorduğumda 'Beni alsalar bile yakında ölürüm. Geçen hafta Henri buradaydı, olayları ondan öğrendik çocukları da önlem amaçlı Amerika'ya yolladık' dedi. Aradan 1-2 ay geçince de öldü zaten" dedi.

Tanık Bozkurt, “İshak Alaton ile Kavala yakınlardı. Soros İshak Bey'in yakın arkadaşıydı. Açık Toplum Vakfı'nın kurulmasını Soros teklif etti, bu vakıfın komitesinde İshak Bey, onun kızı ve Osman Bey de vardı" ifadelerini kullandı.

Tanık Ayhan Ulaş ise toplantı yapılan otelde çalıştığını belirterek “Kavala'yı tanımıyorum. Henri Barkey'i ise çalıştığım otele geldi. Onlar otelden gittikten 2 gün sonra Pensilvanya yazılı çanı resepsiyonda gördüm, durumu emniyete haber verdim. Otelde Kavala'yı görmedim" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Davada Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamını talep etti. Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Buna göre dava 5 Şubat tarihine ertelendi. Davada ayrıca Leyla Alaton tanık olarak dinlenecek.