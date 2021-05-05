Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışını da yasakladı.

Yasakların detaylarına dair araştırmalar yapan vatandaşlar, çevrimiçi olarak satılan ürünler de yasaklanacak mı araştırıyor.

Online alışveriş yasaklanacak mı sorusu gündemin merak edilen konuları arasında girerken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Peki online alışverişe de yasak gelecek mi? İşte ayrıntılar..

ONLİNE ALIŞVERİŞ YASAK MI?

Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

"Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz" diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak, "Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması" ifadelerini kullandı.