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Omicron varyantı aşı üreticilerini harekete geçirdi: Bu artık yeni bir salgın!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya Omicron varyantı ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Yaşanan gelişmeler Bill Gates'in geçtiğimiz aylarda yaptığı uyarıları bir kez daha gündeme getirirken koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'dan flaş bir açıklama geldi.

Gündem 29.11.2021, 10:57
Omicron varyantı aşı üreticilerini harekete geçirdi: Bu artık yeni bir salgın!

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı.

5 milyondan fazla insanın canına mal olan virüs ile mücadele son sürat sürüyor. Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken dünyanın yeniden alarma geçmesine neden olan bir haber geldi.

OMICRON VARYANTI PANİĞİ

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.

DSÖ AÇIKLADI: DAHA BULAŞICI!

Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında 'Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde' ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamalar sonrası Omicron'un 'pandemi 2.0'a yani yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Zira yeni varyant nedeniyle tıpkı pandeminin başında duymaya alıştığımız haberleri almaya başladık. Pek çok ülke varyantın görüldüğü bölgelere seyahat yasağı getirirken İsrail sınırlarını kapatan ilk ülke oldu.

GATES'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE 

Tüm bu gelişmeler Bill Gates'in geçtiğimiz aylarda yaptığı uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.

Gates, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylemiş ve ezber bozan ifadeler kullanmıştı.

'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yayınlanan raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunuldu.

AŞININ ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIR MI? 

Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

Avrupa'daki ilk vaka dün Belçika'da kayıtlara geçerken bugün de İngiltere'de iki vakaya rastlandı.

Almanya ve Çekya, Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Namibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi.

Türkiye, İngiltere, AB, Avustralya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ve bazı komşularından seyahatleri yasakladı veya kısıtladı.

AŞI ÜRETİCİSİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA 

Omicron sonrası yaşanan panik ve yeniden aşı üretme ihtimalinin ortaya çıkması Bill Gates'i uyarılarında haklı çıkarırken aşıların akıbetinin ne olacağı ilgili de çelişkili açıklamalar geliyor. Bazı uzmanlar yeni varyantın aşının etkinliğini düşürdüğünü belirtirken bunu söylemek için henüz erken olduğunun altını çizenlerin de sayısı az değil.

Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'nın baş sağlık görevlisi Dr. Paul Burton, şirketin yeni bir aşıya ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı çalışmalara başladığını duyurdu.

Burton, BBC'den Andrew Marr Show'a verdiği bir röportajda, yeni bir aşı gerekmesi durumunda bunun 2022'nin başlarında hazır olacağını belirtti.

Omicron'un dokuzu bilinen 30 mutasyonu nedeniyle aşı korumasından kaçabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Burton, 'bu çok endişe verici bir virüs' dedi.

BIONTECH HAREKETE GEÇTİ 

BioNTech ve Moderna şirketleri mevcut aşılarının yeni varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu.

VE SEMPTOMLAR AÇIKLANDI 

Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Kaynak: Hurriyet.com.tr

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