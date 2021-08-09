Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası

ANKARA - Ofisinde ölü bulunan Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş'ın arkadaşı Adem Çamöz, "En son gördüğümde bir hışımla apartmana girdi. Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi" dedi.

Aydın Taş'ın ofisi

QHA Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş dün öğle saatlerinde ofisinde ölü bulunmuştu. Ajansın Türkiye Ofisi'nin bulunduğu binada berberlik yapan ve Taş'ın yakın arkadaşı olan Adem Çamöz yaptığı açıklamada, "Polisler geldi, savcı geldi ve cesede baktılar. Ondan sonra aldılar. Karısı çok ağladı, çocuklarıyla birlikte ağlaştılar" dedi.

Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş'ın arkadaşı Adem Çamöz

"Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum" iddiasında bulunan Çamöz, "Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi" diye konuştu.

Taş'ı en son öğlen saat 13.30 sıralarında gördüğünde apartmana bir hışımla girdiğini söyleyen Çamöz, "İntiharlık bir durumu da yoktu. Durumları da iyiydi ve ailesiyle mutlu bir yuvası vardı. İntihar edecek bir sebep yok" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ PARTİ'Lİ YENERER'DEN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Aydın Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen İyi Partili Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taş'ın öldürüldüğünü iddia etti.

Yenerer, "Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Yayın Müdürü, Aydın Taş, Ankara’da QHA Türkiye Temsilciliğinde SİCİMLE BOĞULMUŞ olarak ölü bulunmuştur. Polis incelemesi sürüyor. ESRARENGİZ ölüm Kırım Milli Meclisi çevresindeki 4. ölüm olmuştur. Türk milliyetçisi Taş, Azerbaycan'a da giremiyordu" dedi.

1981 yılında doğan Aydın Taş evli ve 2 çocuk babasıydı.