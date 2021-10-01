Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk'ün ölüm nedeni hakkında, "İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 09.00 sularında koroner arter rahatsızlığı ve zatürre ile takip ediliyordu. Kendisini kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara yanıt veren Koca, "Bu konu ve bir takım bilgilerin hasta yakını rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMİN KONUŞULAN İSMİ

Oğuzhan Asiltürk'ün son dönemde yaptığı açıklamalar ve çağrılar, Saadet Partisi'nde tartışmalara neden olmuştu.

Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 defa görüşme gerçekleştirmişti.

Asiltürk 15 Haziran'da sosyal medya üzerinden Saadet Partisi'ne kongre çağrısı yapmıştı. “Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” vurgusu yapan Asiltürk, "Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" demişti.

Asiltürk'ün bu açıklamaları üzerine, Parti Sözcüsü Birol Aydın'dan gelmişti. Aydın, "Partinin yetkili kurulları ve karar organlarının belli, kongre kararının nasıl alınacağının ise tüzükte yazılı olduğunu" ifade etti.

Asiltürk 28 Temmuz'da yaptığı başka bir açıklamada ise, "Bir siyasi partinin başarılı olması, inandığı gerçeklere hizmet etmesiyle mümkün olur. Biz toplumun ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı arttıkça huzur içinde yaşayacağına inanıyoruz. Bundan dolayı Saadet Partisi’nin öncelikli hedefi, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere çağırmak olmalıdır" demişti. Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarına, "Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar" cevabını vermişti.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Milli görüş camiasının ağabeyi, eski İçişleri ve Sanayi Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sn. Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Şüphesiz hepimiz Allah’a aitiz ve şüphesiz dönüşümüz de yine O’na olacaktır. Aile büyüğümüz ve devlet adamı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milli görüş camiasına da başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de, "Çok üzüntülüyüm, geçen hafta Temel Bey'le bir nikahta birlikte olurken ziyaret etmek istiyordum. O da görüşmenin mümkün olmadığını söylemişti. Mevlam rahmet eylesin. Vefattan sonra iyi şeyler söylenir, keşke yaşamda da söylense. Ben onun hayatının önemli kısmının şahidiyim. Kendi istikametinden hiç ayrılmadı, aynen Erbakan Hocamız gibi. Siyaset içinde veya dışında etkili bir şahıs olarak yaşadı. Bütün kesimlerle ilişkisini devam ettiren nadide şahıslardan birisiydi" dedi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da hizmet veren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. Bugün 86 yaşında olan Oğuzhan Asiltürk ilkokul, ortaokulu ve liseyi Malatya’da okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olan Oğuzhan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıydı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını iddia ediyordu.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"BANA BİAT ETTİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Saadet Partisi’nde tartışmalar başlamış, Erdoğan’ın hamlesinin partiyi Cumhur İttifakı’na dahil etme çabası olarak değerlendirilmişti.

Asiltürk’ün de Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasına yönelik düşünceleri olduğu kulislere yansımıştı.

Saadet Partisi’nde tartışmalara devam ederken, geçen haftalarda Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderken Asiltürk’ü de davet etmişti.

ASİLTÜRK’TEN KRİTİK “İTAAT” VURGUSU

Temmuz 2021'de Erdoğan ve Asiltürk arasındaki görüşmeler devam ederken, Asiltürk, Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de bir yazı kaleme almıştı.

Yazıda, Erdoğan'la görüşmesine yönelik eleştirilere cevap olarak mesajlar veren Asiltürk’ün parti tabanına “itaat” mesajı vermesi tartışma konusu olmuştu.

İşte o yazıdan satırlar: