Nu, Omicron, ya da B.1.1.529... Yeni varyant için uyarı geldi: Bir iki ay içinde ülkemizde yayılmış olacak!

NU varyantı belirtileri nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen ismiyle Omicron varyantı yani Nu varyantı tüm dünyayı alarma geçirdi. Haliyle yeni varyantla ilgili detaylarda merak edilip araştırılıyor. Peki, NU varyantı nedir? İşte Nu varyantı belirtileri...

NU VARYANTI YA DA OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u ‘endişe verici tür’ olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti.

OMİCRON VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya’da tespit edildi.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen Güney Afrika Doktorlar Birliği'nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, hastalığın getirdiği belirtileri ve etkilerini kamuoyuna açıkladı. İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, belirtiler diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, “Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir” dedi.

DSÖ'DEN B.1.1.529 VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

BİR İKİ AY İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE DE YAYILIR!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi

PROF. DR. UNUTMAZ: DELTA'DAN BERİ İLK DEFA BENİ ENDİŞELENDİRDİ

B.1.1.529 varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Güney Afrika’da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.

ENDİŞELENDİREN VARYANT 32 DEFA MUTASYONA UĞRADI

B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. İlk kez Botsvana'da görülen varyantla ilgili açıklama yapan Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, B.1.1.529 varyantının yüksek miktarda mutasyona uğradığını vurguladı ve bu mutasyonların endişelere yol açabileceğini kaydetti.

Yeni varyant nedeniyle endişeli olduklarını belirten Güney Afrika'daki virologlar, B.1.1.529 varyantının tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren Gauteng bölgesindeki vakalarda artış yaşandığını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvar çalışmasına göre, B.1.1.529 varyantındaki mutasyonların enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu kaydetti.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor; ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır" dedi.

"BU KADAR ÇOK MUTASYONU İLK DEFA BİR ARADA GÖRÜYORUZ"

İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Çok fazla veri olmasa da, virüsün işine yarayacak bu kadar çok mutasyonu ilk defa bir arada görüyoruz, oldukça şaşırtıcı. Muhtemelen bağışıklığı düşük birisinde oluştu, başka alternatif zor gözüküyor. Ama daha önemlisi Güney Afrika'dan gelen bilgilerde delta ile rekabet ediyor gözükmesi" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞEMİZ DOĞRUYSA SONRASI GEÇ OLUR"

Unutmaz, İngiltere'nin Güney Afrika’yı B.1.1.529 varyantından dolayı seyahat için kırmızı listeye aldığını söyleyerek, tüm uçuşların, giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Unutmaz, "Veriler çok yeni olsa da tedbiren biz de yasaklamalıyız, zira endişemiz doğruysa sonrası geç olur" dedi.

NU VARYANTI BELİRTİLERİ

İlk tespit edilen NU varyantı belirtileri şu şekilde:

Öksürük

Kalp çarpıntısı

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Aşırı yorgunluk ve halsizlik

DÜNYAYI İLK KEZ UYARMIŞTI

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.

Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.

The Telegraph'a konuşan Coetzee,yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Coetzee, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.

HASTALARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

TAT VE KOKU DUYUSU KAYBI VAR MI?

Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.

Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren “çok ilginç bir vakayı” anlattı.

Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi:

"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.