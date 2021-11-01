Norveçli hentbolcular bikini altı yerine şort giydikleri için ceza almışlardı! Tartışılan yasak sonunda kaldırıldı!
Norveç Kadın Plaj Hentbolu takımı, bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırılmıştı. Uluslararası Hentbol Federasyonu eleştiriler sonrası bikini altı giyme zorunluluğunu iptal etti. Ancak kadın sporculara, bedenlerine sıkı sıkı oturan, dar kıyafet giymeleri önerildi.
Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi.
Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı, bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırılmıştı. Yoğun eleştiriler sonrası bu kural değiştirildi.
ŞORT GİYİLEBİLECEK
The Guardian'ın haberine göre, Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalınca forma kurallarını değiştirdi. UHF, kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verdi.
BEDENLERİNE SIKI SIKI OTURACAK
Yeni düzenlemede kadın sporcuların 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenirken, erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.