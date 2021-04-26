Nihat Hatipoğlu: Fakiri hor görme, zengine düşman olma

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde “Fakiri hor görme, zengine düşman olma” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Hatipoğlu yazısında “Dinimiz ‘Veren el alan elden üstündür’ diyerek helal yolla elde edilen sermayeyi teşvik eder. İslam’da zenginlik düşmanlığına müsaade edilmediği gibi fakirin hor görülmesine de imkân tanınmaz” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, şöyle yazdı:

İslam dini sermayeye karşı durmak yerine sermayeyi edinme yoluna bakar. Haram yolla elde edilen sermayeyi haram sayar. Rüşvet, faiz, haram kılınmış malın satışından elde edilen para, başkasının hakkını gasptan elde edilen sermaye, hile ile elde edilmiş para, hırsızlık, çapulculuk, baskı ve benzeri yollarla elde edilen sermaye haram kazanç sayılır.

İslam’ın kapitalizm ve komünizm gibi siyasi ve iktisadi sistemlerin tümüne uzak olduğunu söyleyen Hatipoğlu, şunları söyledi:

Haklı ve meşru yolla elde edilen sermayeyi dokunulmaz sayar ve bu para edinme yolunu açık bırakır. Ve bu hususla komünizmden haylice ayrışır. Sermaye edinme yolunu helal kazanç prensibine bağlayarak sermayeyi helal ve dini nizam dairesinde değerlendirip kapitalizmin yolunu kapatır.

Refah seviyesini yükseltmeyi esas kabul eder. Yatırıma teşvik eder. Kazancın çoğu ticaretten elde edilir der. 'Veren el, alan elden hayırlıdır' diyerek 'bir lokma, bir hırka' felsefesini reddeder. Fakirliği teşvik etmez. Ancak imkânı olmayan fakiri dışlamayı şiddetle reddeder.