Nihat Genç'ten ilginç çıkış: Kafe ve lokantaların sokağa masa-sandalye çıkarmasına izin verin biz de karşılığında...

İşte o twit:

"Sayın cumhurbaşkanım, harbi bir anlaşma yapalım, sizler, kafe, kahve ve lokantaların kaldırım ve sokağa sandalye ve masa çıkartmasına izin verin biz de karşılığında şu Sedat Peker işini unutalım ne videosunu izleyelim ne konuşalım, saygıyla!" şeklinde bir twit attı. Genç'in sözleri "İrooni mi yapıyor, yoksa ciddi mi?" tartışmalarına sebep oldu.