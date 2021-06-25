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Necati Şaşmaz’ın avukatıydı... Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır dolu ölümü şok etkisi yarattı
Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Gündem 25.06.2021, 15:34
Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak’ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi.
Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz
İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.
Necati Şaşmaz ve avukatı aynı davette...
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu’nun cenazesi dün Bolu Gerede’de defnedildi.
Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hüseyin Ersan Alioğlu’nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.