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Navtex nedir? Navteks ilanı ne anlama gelir? Navteks süresi ne kadardır?

Uluslararası bir denizcilik tabiri olan NAVTEX ilanı, son günlerde ülkemizin gündemine oturdu ve ne olduğu ne anlama geldiği artık herkes tarafından araştırılıyor. Yunanistan ile Türkiye arasındaki NAVTEKS ilanı çekişmeleri siyasi krizlere sebep olurken konunun detayları da hepimizin ilgi alanına giriyor. Peki nedir bu NAVTEX? Ne için kullanılır? Ne anlama geliyor? Navtex ilanının süresi var mıdır?

Gündem 27.08.2020, 12:08 27.08.2020, 11:36
2007
Navtex nedir? Navteks ilanı ne anlama gelir? Navteks süresi ne kadardır?

Navtex ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye gelen son dakika haberine göre yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını duyurdu. Peki NAVTEX nedir, ne demek? İşte Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçası olan navtex ile ilgili detaylar…

Navtex nedir?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.



Navtex ne demek?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
 
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Navtex Cihazı Nasıl Çalışır? Çalışma Prensibi

Bu cihaz, orta frekans bandında 518kHz frekansında çalışmaktadır. Sistemin ayrıca bazı bölgelerde, farklı dillerde de kullanılan versiyonları 490kHz frekansında çalışabilmektedir. Orta frekans bandında iletişimin zor olduğu yerlerde veri iletimi 4209.5 kHz bandından da yapılabilmektedir. Ama sistemin kendi ayarlı frekansı 518 kHz bantıdır.

Dünya genelinde Navtex Verilerini göndermek üzere 21 bölge bulunmaktadır. Son eklemelerle Arctic bölgesi için de eklenen bu alanlara NAVAREAS adı verilmektedir. Navareas dahilindeki her alan farklı mesaj türleri için kendi aralarında farklı istasyonlardan oluşmaktadır.

Navtex Cihazı Mesaj Tipleri

Cihaz, aşağıda listede bulunan tipteki yazılı mesajları alabilmektedir;

A= Seyir Uyarıları (Navigational Warning)
B=Hava Uyarıları (Meteorologial Warning)
C=Buz Raporu (Ice Report)
D=Arama Kurtarma Bilgisi/Korsan ve Silahlı Soygun Saldırıları (Search and Rescue Information/Piracy and armed robery)
E=Hava Tahmin Raporu (Meteorological Forecast )
F=Kılavuz Mesajları (Pilot Message)
G=AIS Mesajları (AIS Messages)
H=Loran C Mesajları
I=Omega Mesajları
J=SATNAV Mesajları
K=Diğer Elektronik Seyir Yardımcı Ekipman Mesajları
L=Seyir Uyarıları
M-U = Boş
V=Balıkçılara Uyarılar
W-Y=Boş
Z=Mesaj Yok

#navtex #nedir #navteks
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