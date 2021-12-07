NASA Uzay Sergisi 8 Aralık'ta açılıyor: Gerçek ay taşına dokunabileceksiniz!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser Metropol İstanbul'da 2 bin metrekarelik alanda açılacak sergide yer alacak. Ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkaracak sergide NASA’nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunacak. Uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeye imkan sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı da sergide yer alacak.

Sergide ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı da bulunacak. Uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotların giydikleri kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli de sergide bulunuyor.

Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.