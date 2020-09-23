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Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in 10 yıl hapsi isteniyor

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gündem 23.09.2020, 14:14
2004
Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in 10 yıl hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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