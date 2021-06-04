Musa Orhan'ın avukatı vazgeçmiyor: Ezgi Mola özür dilesin istiyor, onu destekleyenlere de dava açıyor!

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

TAHLİYE KARARI SONRASI BU MESAJI ATMIŞTI

Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Sanatçı Ezgi Mola da, sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

EZGİ MOLA'YA SUÇ DUYURUSU

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

“Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”

EZGİ MOLA “ÖZÜR DİLE” TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu.

Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın” dedi. Ancak Mola reddetti. Orhan'ın avukatı da özürden imtina ettiğini savunduğunu Mola için harekete geçti.

Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

16 ÜNLÜYE DE SUÇ DUYURUSU

Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağdı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.