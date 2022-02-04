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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hocamız, bizim de üzerinde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde kendisinden çok şeyler öğrendik”
Murise ait mevduat/Katılım fonu hesabı uygulaması E-Devlet'te
E-Devlet'e bir önemli hizmet daha eklendi. Murise Ait Mevduat-Katılım Fonu Hesabı uygulaması ile vatandaşlar artık sorgulama işlemlerini bankaya gitmeye gerek duymadan gerçekleştirebilecekler.
Gündem 04.02.2022, 14:33
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi üzerinden yapılan duyuruda; ''Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. E-Kapı üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz. Varisler için yeni hizmetlerimiz ise çok yakında E-Kapı'da denildi.''