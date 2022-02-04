Murise ait mevduat/Katılım fonu hesabı uygulaması E-Devlet'te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi üzerinden yapılan duyuruda; ''Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. E-Kapı üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz. Varisler için yeni hizmetlerimiz ise çok yakında E-Kapı'da denildi.''