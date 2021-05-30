Murat Sancak'tan Sedat Peker'e yanıt: Suriye'de kibrit çöpü ticaretim olmadı

Sedat Peker'in yayımladığı 8. videoda Suriye'den yasa dışı ticarette rolü olduğunu ve Berat Albayrak'ı evinde misafir ettiğini öne sürdüğü Murat Sancak, iddiaları yalanladı.

Peker, videosunda "Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Ona gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba… Oradan onayı aldıktan sonra sizi MT Grup'a yolluyorlar. Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyeraşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; el Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor" dedi.

Peker ayrıca "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler" iddiasını öne sürdü.

"SURİYE'DE BİR KİBRİT ÇÖPÜ TİCARETİM OLMADI"

Twitter hesabından açıklama yapan Murat Sancak, "O şahsın kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a a çok şükür" dedi.

"BERAT ALBAYRAK HİÇBİR ZAMAN EVİME GELMEDİ"

Sancak, Albayrak iddiasına dair de "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir, evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım" açıklamasında bulundu.

Sancak son olarak "Hiçbir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar, bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın" dedi.

MURAT SANCAK KİMDİR?

Sedat Peker'in "Berat Albayrak evinde kalıyor" dediği Murat Sancak, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor. Ayrıca Adana Demirspor'un Başkanlığını yapıyor. Murat Sancak, AKP ile yakın ilişkileri olan Ethem Sancak'ın da kuzeni.