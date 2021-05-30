Murat Sancak'tan Peker'in iddialarına yanıt: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi

Sancak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz?Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal ede miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım.ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın" ifadesini kullandı.

SEDAT PEKER'İN İDDİASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından nerede olduğu tartışılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak'ın Beylikdüzü Hadımköy'deki evinde kaldığını öne sürdü.

Peker 8. videoda, "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak’ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor, beraberler." dedi.

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması'; Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini savundu.

BERAT ALBAYRAK İSTANBUL'DA MI?

Geçtiğimiz ay sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla Berat Albayrak'ın İstanbul'da olduğu iddia edilmiş, Çamlıca Camii'nde namaz kılarken görüntülendiği iddia edilmişti.