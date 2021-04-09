Murat Kurum: Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atacağız

MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TEMELİ YAZ AYLARINDA ATACAĞIZ"

Kurum, "HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Türkiye Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergâhıdır. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştireceğiz. Biz "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedik. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mimariye, doğal dokuya ve mahalle kültürümüze uygun bir şehir olacak." diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olacağına vurgu yapan Bakan Kurum, "Kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyoruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, ekolojik bir koridor olacak, millet bahçeleri, geniş parklar; Ar-ge merkezleri, üniversiteler, bilişim vadileri, kuluçka merkezleri olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.