Muharrem İnce taburcu oldu

'Memleket Hareketi' başlatarak, CHP'den istifa eden Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, Ankara Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alınırken, eşi Ülkü İnce de koronavirüse yakalanarak aynı hastanede tedaviye alınmıştı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan İnce çifti, bugün taburcu edildi.

"İYİYİZ VE EVDEYİZ"

Muharrem İnce, Twitter'da hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız" dedi.

İnce ve eşinin bir süre daha evde karantinada kalacakları öğrenildi.