banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Muharrem İnce koronaya yakalandı

Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gündem 12.04.2021, 14:42
11
Muharrem İnce koronaya yakalandı

Memleket Hareketi ile yeni bir siyasi parti kurma hazırlığındaki eski CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin açıklamayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman yaptı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce henüz açıklama yapmadı.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık