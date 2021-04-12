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Muharrem İnce koronaya yakalandı
Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gündem 12.04.2021, 14:42
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Memleket Hareketi ile yeni bir siyasi parti kurma hazırlığındaki eski CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Konuya ilişkin açıklamayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman yaptı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Muharrem İnce henüz açıklama yapmadı.