MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

Trabzon'un Şalpazarı İlçesi'nde şapka üretimi yapan Anadolu Şapkacılık adlı fabrikaya 'Kürdistan şapkası' üretiliyor gerekçesiyle MHP'li Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve ekipleri tarafından baskın yapıldı. Irak'ta 10 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan seçim için gelen sipariş üzerine üretim yapılırken fabrikaya gelen Kurukız, "yasa dışı" iddiasıyla zabıtalara şapkaları toplatarak yol ortasında yaktırdı.

"BİZLERİ İZAH EDİLMESİ ZOR BİR DURUMDA BIRAKMIŞTIR"

Olay sonrası bir açıklama yapan firma sahibi Ömer Özdemir, "Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir. Bu siparişler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık. Bu üretim hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır. Şalpazarı Belediye Başkanımızın bugün yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere bu şapkaların 'Yasalara aykırı mı?' sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır. Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır" dedi.

"BİZLER VATANINI SEVEN BİREYLERİZ"

Açıklamasının devamında "Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik" diyen Özdemir, şöyle devam etti: "Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız. Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız Bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı Belediye Başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir. Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın biran önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim. Bizler vatanını seven ve vatanı için çalışan bireyleriz. Vatanımıza zararı dokunacak hiç bir olayın içinde olmayız."

Ürünler sokak ortasında böyle yakıldı;

İSMAİL SAYMAZ: DÖRT DÖRTLÜK REZALET

Gazeteci İsmail Saymaz olaya tepki göstererek "Irak Kürdistan bölgesinde seçime giren iki parti Kürdistan Koalisyonu yazılı şapka tasarlıyor. Şapkanın üretimi için Trabzon Şalpazarı’nda bir fabrikayla anlaşılıyor. Şalpazarı’nın MHP’li belediye başkanı polisle fabrikayı basıp şapkaları sokakta yaktırıyor. Dört dörtlük rezalet" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ardından eklediği bir diğer tweet'te ise "Seçim olsun… Git Kuzey Irak’a Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkar. Git İmralı’ya, Apo’dan mektup getir. Git Diyarbakır’a “Burası evvelden Kürdistan’dı” de. Seçim bitsin. Kürtler sana oy veremeyince… Gel Trabzon’a Irak’taki Kürdistan’ın adı geçiyor diye fabrika basıp sokakta şapka yak." ifadelerini kullandı.

(İHA)