MGK belgelerini ifşa etme davasında karar çıktı

Daha önce "FETÖ/PDY" yapılanması davasında 19 yıl 6 ay hapis cezası alan Gazeteci Mehmet Baransu, 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davadan da 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Baransu'nun Avukatı Yahya Engin, Mehmet Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek, o dönem gazetede sorumlu yazıişleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Baransu da beraatine karar verilmesini istedi.

17 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu tarafından yazılan haberin, "Gülen'i bitirme kararı 2014'te MGK'da alındı" başlığı ile 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlandığı, bu tarihte gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü'nün de diğer şüpheli Murat Şevki Çoban olduğu belirtiliyor.

MİT'in 'İhbar eden' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, niteliği itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararının manşetten yayınlanarak ifşa edildiği, bu yayının devam eden günlerde de yapıldığına yer veriliyor.

52'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu.