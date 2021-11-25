Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda saldırganın bıçaklı tehdit ettiği kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Dün meydana gelen olayda, metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle saldırgan yanında taşıdığı bıçağı çıkararak genç kadının üzerine yürüdü ve hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Olayın ardından kadın yolcuya bıçak çekerek tehdit ve hakaret eden saldırgan gözaltına alındı.