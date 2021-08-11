Meteoroloji uyarmıştı! Sel, heyelan ve su baskını yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu'da etkili oldu. Sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı şehirlerde araçlar toprak altında kaldı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

BAKAN SOYLU: 300 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE BİR YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin, "Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda hem müdahalelerin hem tahliyelerin hem de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Soylu, Erdoğan'ın bakan yardımcıları ve genel müdürleri bölgeye göndermenin yanında bir talimatının daha olduğunu ifade etti.

"SUYUN YÜKSEKLİĞİ 3-4 METREYE ULAŞTI"

Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti:

"Bartın, Sinop, Kastamonu'nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya sevk ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız."

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

100 kilogramın üstünün afet olarak değerlendirildiğini vurgulayan Soylu, "Sel baskınlarında tüm ekipler seferber edildi. İnşallah kayıp haberi vermeden, vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla'da kalacaklar." dedi.

BARTIN'DA SEL: HEYELAN OLDU

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.

Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.

Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vurduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Güner, "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar" dedi.

SELE KAPILAN KADIN ARANIYOR

Kentin Ulus ilçesinde de, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor. Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.

Arife Ünal'ın torunu Ersin Çevik, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası taş yığınlarının evi yıktığını söyledi.

Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Çevik, şunları kaydetti: "Hala kendisinden bir haber almış değiliz. Ekipler şu anda arıyorlar ancak bulamadık. Ben de yakın köydeyim. Sağanak bizde de yoğun oldu ama bizde dere yatağı olmadığı için fazla bir sıkıntımız olmadı. Benim sabah 06.30 gibi haberim oldu. Yollar kötü olduğu için buraya hemen gelme fırsatım olmadı. Benim buraya gelmem saat 10.00'u buldu. Geldiğimde de bu halde bulduk. Evin altı komple oyulmuş durumda. Ev kullanılmayacak bir durumda. Bütün eşyalar mahvolmuş durumda."

Öte yandan yıkılan ev ve selin zarar verdiği bölge havadan görüntülendi.

OĞLU DEHŞETİ ANLATTI

Sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal da (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.

Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık." diye konuştu.

"ŞU ANDA BAŞKA KAYIP İHBARIMIZ YOK"

Vali Güner, sahada çalışmaları sürdürdüklerini, şiddetli sağanak ve selin özellikle Ulus ilçesinde etkili olduğu söyledi.

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Güner, "Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok." şeklinde konuştu.

13 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kentte meydana gelen selde araçlarıyla sürüklendikten sonra kurtarılan 13 yaralı, Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 2 yaralı, AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi. Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KARABÜK'TE SELE NEDEN OLDU

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

SELDE TEK KATLI EVİN YIKILMA ANI KAMERDA

Sinop’ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve beraberinde yan binaların çatısına çıkan bazı vatandaşların da ellerinde beyaz örtü sallayarak kurtarılmayı beklediği anlar da, anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kayıt yapan kişinin de ‘Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda’ dediği duyuluyor. Selin vurduğu ilçede elektrik direğinin de sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibi de, bot ve helikopter destekli kurtarma çalışmalarına başladı.

SİNOP'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sinop’ta gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yığma taştan bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile hasar verdi.

Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak’ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu.

Diğer bir olaysa Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı. Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı.

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi´nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD´ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan selde 1 kişinin kaybolduğu, 17 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sellere ilişkin son durumu paylaştı. Koca, "Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´ne naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok. Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8´i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Ayancık ilçesindeki devlet hastanesinde tahliye işlemleri ise devam ediyor. Hastalar, araçlara alınıp helikopterle güvenli bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor.

İlçede ayrıca hastaneyi basan suların yükselmeye başladığı öğrenildi. Hastaların Sinop Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini açıklayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Devlet hastanesinde, gönüllülerle birlikte hastaların tahliyesi devam ediyor. Hastalar evlerine veya Sinop Devlet Hastanesi’ne gönderiliyor. Yeni yapılan Pazar Yeri, Sanayi sular altında. Helikopterlerle havadan müdahale sürüyor” dedi.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

"71 KÖYÜN YOLU KAPANDI, 4 EV YIKILDI"

Öte yandan selin vurduğu Sinop'ta 4 evin yıkıldığı öğrenildi. Kentin Bakırlı Köyü Muhtarı Mehmet Yüksek de, "Araçları sel aldı. Köyün giriş çıkışını tamamen sel aldı. 71 köyün 71'inin de yolları kapalı. Buraya acil yardım gelmeli. Tüm köyler mahsur durumda. Halk perişan durumda. Bizim köyde 100'ün üzerinde insan yaşıyor hepsi mahsur durumda. Şu anda kimse kımıldayamıyor bir yere."

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da, "Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetlerimize ait iki adet AS-532 tipi helikopter görevlendirildi. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak helikopterlerimizin biri Sinop’ta, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak" açıklamasında bulundu.

KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı.

Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kentin Azdavay ilçesinde de şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE BİNDİ

Kentin Bozkurt ilçesinde ise çok sayıda araç denize doğru sürüklenmeye başladı. Bozkurt ilçesinde büyük hasara sebep olan selde bazı vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları ile kaplanan ilçe merkezi ve köylerde mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

LPG TANKERİ SELDE SÜRÜKLENDİ

İlçede devrilen LPG tankerinin suda sürüklendiği anlar ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı mahalle aralarında su seviyesinin yüksekliği, 2 metreyi buldu. Sel sularına kapılan kişinin ise yüzerek iş yerinin tabelasına tutunduğu görüldü. Bazı kişiler de bulundukları binaların çatısına çıktı.

VALİLİKTEN 'HES' AÇIKLAMASI

Öte yandan Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.

TARİHİ KÖPRÜ DE SULAR ALTINDA

Öte yandan şiddetli yağış İnebolu, Küre ve Daday ilçelerinde de etkili oldu. İnebolu-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Küre'de mahallede bulunan yol çöktü, İkiçay mevkisinde sular yola taştı. İnebolu'da da İstiklal Yolu´nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü, sel suları altında kaldı.

KOŞON DERESİ ÇAMUR AKTI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi'nde adeta su gibi aktı. Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Bugün saat 16.00 sularında başlayan ve 15-20 dakika etkili olan yağış Uzungöl’ün yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomat-Karester Yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda Klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı.