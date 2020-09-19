Mesut Yılmaz'dan kötü haber: Sağlığından ümit kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumun kötüye gittiğini ve hayatından umudun kesildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan, özel bir hastanede 5 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Her şeye rağmen, medeni duruşu vardı… Cumhuriyet değerlerine saygılıydı… Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından…”

2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz’ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.