Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması: Dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu

Türk ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Merkez Bankası tarafından, Kasım 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış göstererek 125,6 milyar dolar'a yükseldi.

125,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Resmi rezerv varlıkları kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış göstererek 125,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları da yüzde 2,8 yükseliş gösterdi ve 78,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1 azalarak 39,3 milyar dolara düştü.

24,5 MİLYAR DOLARI ANAPARA, 5,6 MİLYAR DOLARI FAİZ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda bir önceki aya oranla yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu tutarın 24,5 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları ise faizden oluştu.

27,3 MİLYAR DOLARI VADELİ

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 27,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,4 artış göstererek 56,1 milyar dolara yükseldi.