Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: İnsanlarımız gergindi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlarla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Aktif yangınlarda iyiye gidişatın olduğunu açıklayan Bakan Pakdemirli, 6 ilde 20 noktada yangınların sürdüğünü söyledi.

"KISMI YARDIM ÖDEMELERİ YARIN BAŞLAYACAK"

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kurduk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak. Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler. Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZLA JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK OLMUŞ"

Çavuşoğlu sözlerinin sonunda ise dün bir basın toplantısı sırasında yangından etkilenen bir takım vatandaşlarla yaşadığı gerginliğe şu ifadelerle açıklık getirdi. " Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş.

"ŞÜPHELİLERİN KENDİLERİNE TESLİM EDİLMELERİNİ İSTEMİŞLER"

Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlamalarda bulundular. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Serik'ten gelen vatandaşların, binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Can ve mal kaybı var, evi, arazisi yandı vatandaşlar biraz gergindi dün akşam.

"GERGİNLİĞİ BAŞKA YERE ÇEKENLER OLMUŞ"

Ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii. 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerekeli işlemlerin yapılması için işlem başladı. Büyük bir gerginlikti. Başka yere çekenler olmuş, 'Yangından dolayı protesto edildi' diye. Bize de tepkiler oldu. Sakinleştirmek için elimizden geleni yaptık. Vatandaşımız polisimizi jandarmamızı sever. Sonrasında biz de kucaklaştık. Sonra da en önde olanları telefonla arayıp teşekkür ettim bizlere yardımcı olmaya çalıştıkları için."