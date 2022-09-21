Mehmet Savran Esentepelilerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlayan Esentepe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Esentepe Mahallesi’nde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi. Altyapı ve üstyapı yenileme çalışması yapılacak olan Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta incelemelerde bulunan Başkan Savran’a Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol’da eşlik etti.

Çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, mahalledeki işyerlerini de ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ve çocukların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Savran, Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirecekleri çalışmalar ile mahallenin adeta çehresini değiştireceklerini söyledi. Mahalledeki eski içme suyu hatlarının tamamen yenileneceğini ve ilk kez yağmur suyu hatlarının döşeneceğini kaydeden Savran, bu sayede sağanak yağışlarda yollardaki su birikintilerinin ve su baskını riskinin ortadan kaldırılacağını vurguladı.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından ise sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceklerini anlatan Savran, “Gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı yatırımları ile tüm mahallelerimize birer birer dokunuyoruz. Nevşehir ve Nevşehirliler herşeyin en iyisine layık ve onların mutluluğu için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” Dedi.