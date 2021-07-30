Marmaris'teki orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye birbiri ardına orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Manavgat ve Akse- ki’nin şoku atlatılamadan, turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Milas, Mersin’den felaket haberleri geldi.

Marmaris ilçesi İçmeler Karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 40 metre mesafedeki yangın bölgesine tüm olanaklarla müdahale sürüyor.

BİRÇOK EV MAALESEF KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi’ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi’ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi’nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası’na ait Balevi’ne zarar verdi.

TURİSTLERİN YARDIMINA KOŞTULAR

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi’nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edilirken, yaşanan panik hali cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Marmaris- İçmeler Karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler’de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Alevler İçmeler Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken yangının yakıt tanklarına ulaşması son anda önlendi.

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI

Muğla'da çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.



YANGIN NASIL YAYILDI?



Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.





HAVAİFİŞEK GİBİ



Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

EVLERE, OTELLERE İNDİ



Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.