Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest: 400 daire 25 yıllığına yurt olarak kullanılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak'ta bulunan ve 800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazın Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis edildiğini duyurdu. Yavaş, "Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım. Bu vesileyle artan konut fiyatlarına da değinmek istiyorum. Sevgili ev sahibi hemşerilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır atıl halde bulunan 5 bloktan oluşan 5 taşınmazı 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesi'ne bedelsiz olarak tahsis etti.

Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının 3'üncü oturumunda bu yönde gündeme gelen başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Meclis’te kabul edilen karara göre; Mamak Araplar Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 38088 adada C-1, C-2, C-3, C-4 ile 38089 adada C-5 bloklarında yer alan tüm bağımsız bölümler mevcut haliyle Hacettepe Üniversitesine tahsis edildi.

400 konuttan toplam 800 üniversite öğrencisi yararlanacak

Hacettepe Üniversitesi tarafından Öğrenci Yurdu ve Konukevi olarak kullanılacak 5 blokta toplam 400 taşınmaz yer alıyor. Her biri 2 üniversite öğrencisini barındırabilecek kapasiteye sahip 400 konuttan toplam 800 üniversite öğrencisi yararlanacak. Konutların Hacettepe Üniversitesine tahsisi kısa süre içinde tamamlanacak.