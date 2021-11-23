Mansur Yavaş: Saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınlar istediği yerde inebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 'Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz' başlıklı bir paylaşım yaptı.

Yavaş, paylaşımında saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların artık istediği yerde inebileceğini bildirdi.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz."