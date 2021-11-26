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Mansur Yavaş'ın jesti Norm Ender ve Jahrein arasında gerginlik yarattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek göndermesine Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç Twitter üzerinden tepki gösterdi. Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in tepki gösterdi. Daha sonra ikilinin kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Gündem 26.11.2021, 11:03 26.11.2021, 11:12
Mansur Yavaş'ın jesti Norm Ender ve Jahrein arasında gerginlik yarattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek göndermesine tepki gösterdi.

Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in paylaşımına yorum yaparak, Sonuç'u eleştirdi.

Jahrein, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını ileri sürdü.

Yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada gündeme gelen Jahrein'e bazı sosyal medya kullanıcıları hak verirken bazıları ise Jahrein'i haksız buldu.

NORM ENDER: DİJİTAL DİLENCİ, İŞ SAHİBİ OLSAYDIN, İNCELİKLERİN DEĞERİNİ ANLARDIN

Jahrein'in bu sözlerinin üstüne rapçi Norm Ender de "Dijital dilenci yine yumurtluyor. Asıl PR ne söylersem gündem oluru kovalayan şahsının yaptığıdır. Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın" dedi.

JAHREİN: MESELEYİ ANLAYAMAMIŞ OLMASI DA HİÇ ŞAŞIRTMADI

Sosyal medyada devam eden tartışmada Norm Ender'in sözlerine Jahrein şöyle yanıt verdi:

"Eksik etek diye şarkı yapan bir "devrimci"den kötü laflar işitiyorsam doğru yoldayımdır diye yorumladım Meseleyi anlayamamış olması da hiç şaşırtmadı"

Jahrein ve Norm Ender arasındaki Mansur Yavaş tartışması ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi sosyal medya kullanıcı Jahrein'i desteklerken kimisi de Norm Ender'i haklı buldu.

Kaynak: Cumhuriyet.com

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