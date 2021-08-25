Mansur Yavaş, canlı yayında Fatih Altaylı'ya sert çıktı: 3 seferdir...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına konuk oldu. Canlı yayında göreve geldiği günden beri yaptığı icraatları anlatan yavaş, program esnasında Fatih Altaylı'nın sık sık eski belediye başkanı Melih Gökçek'in ismini gündeme getirmesi üzerine bir hayli sinirlendi.

Altaylı, konuşma sırasında esprili bir dille Yavaş'a "Sizi bir daha konuk almayacağım. Sizin konuk olacağınızı duyurduktan sonra Gökçek ve çevresinin gönderdiği yüzlerce mesaj nedeniyle telefonumu kullanamaz hale geldim." takıldı.

"VAKTİMİ ÇALMASINA İZİN VERİYORSUNUZ"

Bu sırada sürekli Melih Gökçek'in adının anılmasına öfkelenen Yavaş ise Altaylı'ya, "Kusura bakmayın ama 3 seferdir de bir trolün böyle benim vaktimin çalmasına izin veriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Gidecek savcılığa verecek. Şunu söylüyorum namuslu şerefli insan dedikodu yapmaz gider savcılığa verir. Ben öyle yapıyorum, kimse babamın oğlu değil." sözleriyle çıkıştı.

Bu sözler karşısında şaşıran Altaylı ise Mansur Yavaş'a sadece "Ama efendim sormayınca da danışıklı dövüş yapıyorsunuz diyorlar" demekle yetindi.