Manken Itır Esen enkaz üzerinde poz verdi; tepki yağmuruna tutuldu

Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık etkinliği ortalığı karıştırdı. Esen'in deprem enkazı üzerinde poz vermesi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Tepkilerden AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.

ITIR ESEN VE AKUT'TAN TEPKİ ÇEKEN DEPREM ETKİNLİĞİ

Itır Esen ve AKUT Vakfı, depreme karşı farkındalık yaratmak için hazırladığı etkinlik ile şimşekleri üzeriene çekti.

Onlarca insanın kabusu olan enkazın üzerine çıkan Itır Esen, yırtmaçlı elbisesi ile pozlar verdi. Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Etkinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

TEPKİ YAĞDI

Sosya medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi... Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı? Kendisin reklamını mağdur insanlar üzerinden yapması büyük rezalet."

"Altında canlar mı ölmüş, insanların malı mülkü mü hiç olmuş. Amaaaaan kimin umrunda bunlara tak takıştır üstüne çıkar."

"Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı..."

"Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu."

"Peki AKUT Vakfı'nın bundan haberi var mı ? Velev ki var diyelim. Bu nasıl bir farkındalık ? Biri bize açıklasın."

TEPKİLER DİNMEDİ, ESEN VİDEOYU KALDIRDI

Tepkiler sonrasıgenç manken görüntüleri sosyal medya hesabından kaldırdı.