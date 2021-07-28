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Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
Antalya Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangınla mücadele sürerken bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Tahliye edilen yerleşim yerlerinden olan Kalemler Mahallesi yangın ile küle döndü.
Gündem 28.07.2021, 18:11 28.07.2021, 18:13
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12.05'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.
EVLER KÜLE DÖNDÜ
Yangından en çok etkilenen Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Kalemler Mahallesi'nde yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.