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Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü

Antalya Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangınla mücadele sürerken bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Tahliye edilen yerleşim yerlerinden olan Kalemler Mahallesi yangın ile küle döndü.

Gündem 28.07.2021, 18:11 28.07.2021, 18:13
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12.05'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

EVLER KÜLE DÖNDÜ

Yangından en çok etkilenen Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Kalemler Mahallesi'nde yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.

Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
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