Manavgat'ta orman yangınında yaralanan hayvanlar sahra hastanesinde tedavi ediliyor

Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) orman yangınından etkilenen hayvanlar için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde 350 hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Türkiye'nin birçok ilinden gelerek gönüllü olarak çalışan veteriner hekim ve diğer personel, hem sahada müdahalelerini sürdürüyor hem de bölgede tedavisi mümkün olmayan ağır yaralı hayvanları hastaneye getirerek tedavi imkanı sağlıyor.

SAHADA ACİL MÜDAHALE EKİBİ KURULDU

HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, orman yangınları nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Federasyon olarak yangının çıktığı gün yola çıktıklarını, Manavgat'a ulaştıklarında Sahra Hastanesi'ni kurduklarını ifade eden Arslan, "Burada ilk günden itibaren sahada acil müdahale ekibi kurduk. Sahada tedavi edebildiklerimizi ettik fakat ağır yaralanan hayvanlarımızı burada kurduğumuz ünitede tedaviye aldık. Bu sahra tedavi merkezi 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yoğun bakım ünitesi, durumu çok ağır olmayan hayvanlarımız için bölüm ve gözlem altında tutulan hayvanlarımız var" dedi.

Tedavisi tamamlanan hayvanları evlere kadar gidip sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Arslan, "Burada sadece evcil değil, yaban hayatından da çok sayıda hayvanımızı tedavi ettik ve etmeye devam ediyoruz. Kaplumbağa, baykuş gibi çok sayıda hayvan yaralanmış ama maalesef en çok zarar gören çiftlik hayvanları oldu. Özellikle ileri derecede yanmış koyunlarımızın hastanemizde tedavilerine devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GÖNÜLLÜ HEKİMLER

Arslan, veteriner hekim, tekniker ve diğer personelin gönüllü olarak hastanede tek yürek olduğunu dile getirerek, gönüllüler ile 30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'nin her yerinden, Van, Bitlis, Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan hekimlerin bulunduğunu belirten Arslan, "Ya kliniklerini kapatıp geldiler ya da çalıştıkları kurumdan izin alıp geldiler" diye konuştu.

Arslan, sadece Manavgat'ta değil, yangın olan her yerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, "Sadece Manavgat'ta 350 hayvanımızı sağlığına kavuşturduk veya doğaya saldık ya da sahiplerine teslim ettik. Şu an ise 25 hayvanımızın tedavisi sürmekte" ifadelerini kullandı.