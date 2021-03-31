Kürşat Ayvatoğlu skandalından sonra şimdi de Efe Gazi Subaşı...

Büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu vakasından sonra AKP'de yeni bir ‘gösterişli yaşayan danışman' skandalı ortaya döküldü. Bu kişinin, AKP eski Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'a danışmanlık yaptığı öne sürüldü.

Efe Gazi Subaşı

Twitter profilinde kendisini “Ankara AK Parti Milletvekili Adayı” olarak tanıtan Efe Gazi Subaşı, lüks hayatına dair görüntüleri paylaştı. AKP amblemli marpuç ile nargile içen Subaşı'nın AKP Genel Merkezi önünde ve bakanlarla yan yana görüntüleri de bulunuyor. Bir başka fotoğraf karesinde ise ceketinin yakasında, milletvekili rozeti olduğu görülüyor.

Fırat ise SÖZCÜ'ye, “Hiçbir zaman danışmanım olmadı. Ne partide ne de başka bir yerde resmi görevi oldu. Profilinde aday olduğunu yazmış ama o ifadesi de yalan” dedi. Salih Fırat'ın eşinin yeğeni olan Efe Gazi Subaşı hakkında, “Adını kullanıp menfaat elde ettiği'' gerekçesiyle dava açtığı da öğrenildi.