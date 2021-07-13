Kuran kursunda küçük çocuğa dayak kamerada!

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi'nde skandal görüntüle ortaya çıktı.Kurstaki bir başka öğrenci tarafından kaydedilen görüntülerde, imamın öğrenciye tokatlar attığı daha sonrada havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.

DAHA ÖNCE DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ

Ayrıca kursta bulunan diğer öğrencilerin korkudan panikle kaçıştığı kameralara yansıdı. Söz konusu cami imamının daha önce defalarca kez şikayet edildiği ancak hiçbir şekilde soruşturma açılmadığı öğrenildi.