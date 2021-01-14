Kozmik veriler için Ankara'ya dijital depo yapılacak

ANKARA

Bu doğrultuda, bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinin inşaatının bu yıl başlaması için çalışmalara başlanıldığı öğrenildi. Tesis ile birlikte veriler, yer altında kurulacak kozmik üstte saklanacak ve böylece kamunun kozmik verileri Türkiye’de kalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ‘Ulaşan ve Erişen Türkiye’ raporunda merkeze ilişkin detaylara yer verildi.

TÜRKİYE’NİN EN KRİTİK TESİSİ OLACAK

Uluslararası standartlarda yapılacak veri merkezi Ankara’da 308 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. Veri merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Merkez ile tek noktadan yönetim sağlanacak. Böylece siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir Beyaz Alan (Hassas veri barındırma sistemlerinin ve ekipmanlarının bulunduğu alanlar) oluşturulacak. Dört bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem hayat alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Ulusal güvenlik sebebiyle tesisin yeri gizli tutuluyor. Projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, ‘güvenli alan’ ilan edilerek bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek. Öte yandan Kamu Entegre Veri Merkezindeki verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Bunun için bazı özel veri merkezlerinden sektörü desteklemek adına hizmet alınacak.

(Kaynak: Osman Çobanoğlu / Türkiye Gazetesi)