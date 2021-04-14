Koronavirüs testi yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre Covid-19 testi ve oruç..

Oruçlu durumdayken koronavirüs testi yaptıracak olanlar, orucun bozulup bozulmayacağını araştırıyor.

Salgın nedeniyle Ramazan ayına dair birçok soru işareti oluşurken, koronavirüs aşısı ve testi orucu bozar mı sorusu milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu.

Burundan ve genizden yapılan korona sürüntü testi oruca zarar verir mi? sorusunu Diyanet cevapladı. Peki Covid-19 testi orucu bozar mı? İşte yanıtı..

KORONAVİRÜS TESTİ ORUCU BOZAR MI?

Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sürüntü testinin orucu bozmayacağını ifade etti. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla oruçluyken aşı olabilir ve koronavirüs testi yaptırabilir.

Aşı konusunda ise yine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı karar gereği, koronavirüs aşısı, bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır.

Aşı durumunda vücuda bir enjeksiyon yapılmaktadır, ancak enjekte edilen şey gıda olmadığı, vitamin olmadığı ve bir de salgının önleme adına büyük bir toplumsal mazeret içerdiği için kesinlikle cevaz verilmiştir, aşı caizdir.

Aşı sırası gelenler diledikleri takdirde koronavirüs aşısı yaptırabilirler, oruçlarına zarar gelmez.