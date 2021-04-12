İstanbul'da yaşayan Selma ve Ercüment Yeşilova çifti, geçen kasım ayında koronavirüse yakalandı.

9 ay 5 günlük hamile olan ve doğumuna kısa bir süre kalan 36 yaşındaki Selma Yeşilova'nın hastalığın 5'inci gününde sancıları başladı.

Koronavirüs pozitif olduğu için doğum yapmaktan korkan ve bebeği için endişelenen genç anne adayı, önce hastaneyi aradı. Hekimler özel tedbirlerle doğumun gerçekleşebileceğini söyledi.

Sezaryene alınan genç kadın, Tuna adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

BEBEĞİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Doğum sonrası testleri yapılan Tuna bebek, koronavirüs negatif çıksa da aile 15 gün boyunca karantinada kaldı.

Lohusalık sürecini yardıma en ihtiyacı olan dönemde ailesinden uzakta geçirdiğini anlatan Selma Yeşilova, yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı.

İstanbul'da koronalı kadın doğum yaptı, bebeği negatif çıktı ViDEO

"HEPİMİZ ŞU ANDA İYİYİZ"

Bu süreçte gerçekten çok korktum diyen Selma Yeşilova, “Hem kendim hem bebeğim için endişelendim. İnternet üzerinden bu süreçte devamlı araştırma yapmıştım. Bebeğe koronavirüs bulaşmayacağını duymuştum. Sonrasında emzirebileceğimi öğrendim. Aslında çok olumlu şeyler okudum ama yine de kontrol edilebilir bir kaygı seviyesi değildi. Doğum sonrası da aynı korkuları yaşadım. Karantina sürecimiz oldu, bebeğim, eşim ve ben çekirdek aile şeklinde 15 gün karantinada kaldık. Herkesin annesi, kardeşi ile geçirdiği lohusalık sürecini biz yalnız kalmak zorundaydık. Bu psikoloji de ayrı bir zorluktu. Ama her şey geçti ve hepimiz şu anda iyiyiz." diye konuştu.

"DOĞUMDAN SONRA 10 GÜN HASTANEDE YATTI"

Tuna bebeğe doğar doğmaz test yapıldığını anlatan anne Yeşilova, “Koronavirüs testi negatif çıktı. Maskemizi 15 gün boyunca aynı ev içinde hiç çıkarmadık. Doğum sonrası bebeğim 1 aylıkken burun tıkanması, ateş şikayetiyle hastaneye başvurduk. 10 gün hastanede kaldı. Koronavirüs testi tekrar yapıldı. Yine negatif çıktı. Ancak koronavirüs nedeniyle semptomları bu şekilde gelişti. Şu anda çok iyi ama herhangi bir şeyi kalmadı." dedi.

“İÇ MOTİVASYON VE AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Koronavirüse karşı kendisini aylarca koruduğunu ancak doğuma kısa bir süre kala hastalığa yakalandığını anlatan genç anne diğer anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “Kendimi koruyordum ama vaka sayılarına baktığımızda bu durum kaçınılmaz son gibi görünüyor. Bu eğer doğuma az bir süre kala anne adaylarını bulursa moral ve motivasyon, aile desteği çok önemli. İç motivasyonu kurmak gerekiyor. Kendilerini biraz motive ederek iyi bakarak dengeli beslenerek kendilerini korumaya çalışsınlar."

(Ensonhaber)