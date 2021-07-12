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Köpekten kaçmak isterken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de, sokak köpeğinin havlamasıyla korkup kaçarken kamyon çarpması sonucu günlerdir hastanede tedavi altında olan Ekrem Binak, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gündem 12.07.2021, 12:38 12.07.2021, 12:50
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yerde yatan sokak köpeğinin yanında havlamasıyla paniğe kapılıp yola atlamış ve o sırada yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza sonucu ağır yaralanan Binak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken kamyon sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Kameralara da yansıyan feci kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan talihsiz genç yaşam mücadelesini kaybetti.

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