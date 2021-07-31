Konya’daki katliamın nedeni neydi?

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan silahlı saldırı sonrasında Dedeoğlu ailesinin evini de ateşe verdi. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

“BUNLARIN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK, KAMERA TAKTIRMIŞTIK”

SÖZCÜ'ye konuşan Dedeoğulları'nın amcaoğlu İsmet İnik, Ramazan Bayramı sabahı 50-60 kişilik bir grupla Yaşar Dedeoğulları’nın evine saldırıda bulunduğunu belirterek, olayı şöyle anlattı:

“Öldürülen kişilerle amca çocuğuyuz, hepimiz aynı köylüyüz, sadece Yaşar abi soyismini değiştirdi. 14-15 sene önce Dedeoğulları yaptı. Kendisi 1999'dan beri bu mahallede, 11-12 sene önce bu evi yaptı, buraya yerleşti… Burada güvenlik kamerası var bayramdan sonra taktırdık, bunların geleceğini biliyorduk. Biz çok mücadele ettik, bu mahalleden gidelim diye çok mücadele verdik. Tüm ısrarlarımıza rağmen Yaşar abi buradan gitmek istemiyor ve ‘Ben 70 yaşında adamım kimse bana karışmaz, ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam. Ahırımda malıma bakıyorum, tarlama bakıyorum’ diyordu.

“OLAYLAR PLANLI GERÇEKLEŞTİ”

10-11 sene önce iki aile arasında bir husumet yaşandı ama kimse kimseye karışmıyordu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın sabahında 50-60 kişilik bir grup akşam saat 10-11 gibi Yaşar abinin evine saldırdı. Olaydan sonra bizden birkaç kişi araya girip barış sağlamak istedi ama aralarında husumet bulunan arkadaş tek başına gelip bu olayı gerçekleştirdi. Şahıs, önce kapıdan içeriye giriyor ve Serpil ile oğlunu vuruyor daha sonra merdivende oturan Yaşar amcayı vuruyor. Daha sonra ahırda hayvanlara bakan iki kızı vuruyor, anne ile diğerini de evin içerisinde vuruyor, evde bulunan herkesi öldürdükten sonra yanında getirmiş olduğu benzini içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor, yani olaylar planlı olarak gerçekleşmiş.”

“HUSUMET 11 SENE ÖNCESİNE DAYANIYOR”

Aileler arasındaki husumetin 11 yıl öncesine dayandığını belirten İnik, “Aileler arasındaki husumetin kedi tartışması üzerinden çıktığı konuşuluyor ama öyle bir durum yok. Olayın ilk başlangıç meselesi ise şu şekilde: 11 sene önce, olayı gerçekleştiren arkadaşlar ile Yaşar amca patoz yaparken yevmiye ile çalışan Vanlı arkadaşlara küfür etmişler ve Yaşar amca da buna kızmış. O zaman da Yaşar amcanın ailesinde evde çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyorlar, o süreçte hepsi hastanede yoğun bakımda kalıyor. Davalarına bakan avukat saldırganların salınmaması için çok mücadele etti. 7 kişiyi gözaltına aldılar, aradan geçen birkaç zaman sonra hepsini geri saldılar.

“SİZİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ”

Sonra bir kırgınlık başlamış, o süreçten sonra kimse kimseye selam vermiyor, kırgınlık böyle devam ediyor. Daha sonra geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın arefe akşamında evlerinin bahçesine torpil atılması olayları fişekliyor. 15 gün önce de yine burada bazı kişiler, ‘Sizi bu mahallede barındırmayacağız buradan gideceksiniz’ diyerek tehdit ediyor. Yaşar amcanın oğullarından birisi de İngiltere'den gelmişti, o da dün gitmişti. Olay olduğunda burada olsaydı şimdi hayatta olmayacaktı. Dün akşamdan beri haberleri izliyorum çok üzüldüm, herkes olayı bilmeden konuşuyor, kimisi kan davası diyor, kimi kedi tartışması kimi tefeci diyor, öyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Sözcü / Müslüm Evci