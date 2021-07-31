Konya'da katliam: 7 kişi hayatını kaybetti, ev ateşe verildi!

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cesetleri bulundu.

Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Gazeteduvar ailenin 11 Temmuz'da uğradığı saldırıyı böyle haber yapmıştı

Aile daha önce taşlı sopalı saldırıya uğramış ve haber yapılmıştı

Meram'da 24 yıldır yaşayan Dedeoğulları ailesinin son 15 yıldır komşularının ırkçı saldırısına uğradığı belirtildi.

Husumetli oldukları bir aile tarafından Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edildiklerini bildirilen

Dedeoğulları ailesine en son 12 Mayıs akşamı komşuları ve komşularının akrabalarının bulunduğu 60 kişilik grup tarafından taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Olay Gazeteduvar sitesinde "Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı" başlığıyla verilmişti.

Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4'ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Saldırının ardından tutuklanan 10 kişi tahliye edilmişti.

"Ailenin genç ferdi, 'abla biz çok korkuyoruz' demişti"

Twitter hesabından açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

"Konya Meram'da 12 temmuzda saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında 'koruma kararı' verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, 'abla biz çok korkuyoruz' demişti."