Kombilerdeki gizli tehlike: Genç çiftin ölümüne bu ihmal sebep olmuş!

Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde, polis memuru Mehmet Ufuk Ç. ile öğretmen eşi Özlem Ç.'den haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENÇ ÇİFT, KOMBİNİN BACASINDAKİ ARIZAYI FARK EDEMEMİŞ

Erzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un (43) yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi. Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi. Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Mehmet Ufuk Çabuk ile Özlem Akgül Çabuk'un karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çabuk çiftinin yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.