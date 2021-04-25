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Kocaeli'de iftar yemeğini yolcuyla paylaşan şoför

İftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaşan halk otobüsü sürücüsünün hareketi takdir topladı.

Gündem 25.04.2021, 17:58
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Kocaeli'de iftar yemeğini yolcuyla paylaşan şoför

Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Körfez Hereke bölgesi hattında hizmet veren halk otobüsü, Körfez ilçesinde seyir halindeyken akşam ezanı okudu.

Bu sırada oruçlu olan halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, otobüste bulunan yolcuya “Niyetli misin?” diye sordu.

YOL KENARINDA İFTAR

Yolcunun oruçlu olduğunu söylemesi üzerine Korkmaz, vatandaştan oruçlarını açmak için 5 dakika mola vermek için izin istedi. Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Kokmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu.

YEMEĞİNİ YOLCUYLA PAYLAŞTI

Daha sonra Korkmaz, suyunu ve yemeğinin yarısını otobüste bulunan vatandaş ile paylaştı. Kokmaz, oruçlarını açmalarının ardından tekrar yola devam etti. Vatandaş ise Korkmaz’a teşekkür etti.

Yaşanan olay halk otobüsü içerisinde bulunan yol güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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